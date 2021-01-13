شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي يدعوان الجميع إلى الإسراع في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كافة أفراد المجتمع إلى الإسراع في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، لأنه حماية للصحة، والاقتصاد، والمكتسبات، وتسريع لتعافي دولة الإمارات الكامل.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات قطعت شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا، وأن الدولة تأتي في المركز الثاني عالمياً في سباق تطعيم السكان بلقاح (كوفيد19).

فيما أشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن الإمارات نجحت في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، مشدداً على أنه بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً، ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «قطعت الإمارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا. واليوم نحن الثاني عالمياً في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة..وحماية للاقتصاد..وحماية لمكتسباتنا..وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله».

بدوره، دوّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم.. بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله».

وعي مجتمعي

إلى ذلك، تفاعل سكان الإمارات مع شعار #يداً _بيد _ نتعافى على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية التعافي من «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية عن طريق أخذ لقاح «كوفيد19» المعتمد بالدولة.

ويظهر التفاعل الرسمي والشعبي مع شعار #يداً _بيد_ نتعافى وقوف سكان الإمارات يداً واحدة في مواجهة «كورونا» والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة لحماية صحة أفراد المجتمع.

وبثت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على «تويتر» عدداً من الرسائل التوعوية والتي تنصح من خلالها سكان الإمارات بتلقي لقاح «كوفيد19» خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم فوق 18 عاماً، وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية.

رؤية

وأوضحت الهيئة أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والفاعلية العالية للقطاع الصحي في الدولة الذي يعد ضمن الأفضل عالمياً في التعامل مع أزمة كورونا تم اعتماد لقاح «كوفيد19» والذي يتطابق مع المعايير الدولية الصارمة.

وبثت الهيئة رسائل توعوية تحث خلالها الجمهور على أهمية أخذ اللقاح وقالت: «معاً نحو مجتمع معافى وخال من الأمراض المعدية والأوبئة، واليوم نشجع مجتمعنا للتقدم خطوة جديدة نحو التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية عن طريق أخذ لقاح (كوفيد19)».

كما بثت الهيئة فيديو توعوياً عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن عبارات محفزة وهي: «لأن صحة وسلامة الإنسان أولوية ولتحقيق التوازن الاستراتيجي بين كافة القطاعات لا بد من تحويل التحدي إلى فرص سانحة»، مختتمة الفيديو بعبارة: «بالتكامل المجتمعي والتضامن الدولي نتعافى.. يداً بيد نتعافى».

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر «تويتر»، عن توفير لقاح «كوفيد19» في عدد من المراكز الصحية في مختلف إمارات الدولة بشكل مجاني، وذلك من دون حجز موعد مسبق حسب ساعات العمل وبثت الوزارة أسماء المستشفيات والمراكز التي توفر اللقاح على مستوى الدولة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة خلال لقاء تلفزيوني، إن الإمارات تعد من أوائل الدول التي اعتمدت الترخيص الطارئ للقاح في شهر أكتوبر من العام الماضي، ولدينا المعلومات والأدلة على فاعلية وأمان اللقاح.

وأشارت إلى أن التركيز على فئة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة يأتي في إطار الوقاية من مضاعفات المرض كونهم أكثر الفئات عرضة لمضاعفات فيروس كورونا ولهم الأولوية في الحصول على اللقاح، مؤكدة ضرورة توجه الأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الفئات إلى أقرب مركز صحي لأخذ لقاح «كوفيد19».

وقال الدكتور عمر الحمادي، عبر «تويتر»: «إن أخذ لقاح كورونا هو أمر اختياري متروك لرغبة الفرد.. فالفرد مسؤول عن حماية نفسه من الإصابة.. والفرد مسؤول عن حماية نفسه من المضاعفات.. والفرد مسؤول عن تقليل فرص انتقال العدوى للآخرين.. وللوصول لمناعة وحصانة المجتمع نحن بحاجة إلى قناعة الأفراد بأهمية اللقاح فيداً بيد نتعافى».

وفي سياق شعار #يداً _بيد _نتعافى عبر العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي من المواطنين والمقيمين عن رغبتهم في تلقي لقاح «كوفيد19» لتحصين المجتمع والانتصار على فيروس كورونا والوقوف يداً واحدة في مواجهة «كورونا» بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل.

وعبر مواطنون ومقيمون عن فخرهم بجهود الإمارات وقيادتها الرشيدة في التصدي لفيروس «كوفيد19» والحفاظ على الأرواح من خلال توفير اللقاح للجميع مجاناً على مستوى الدولة، مؤكدين أن الإنسان وصحته في الإمارات ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وهدف مستدام.