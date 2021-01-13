مجلس النواب الأمريكي يصوت لمصلحة مطالبة بنس بتفعيل التعديل الـ 25 لعزل ترامب

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

صوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة مطالبة نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور بغية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



يأتي هذا بينما قال بنس، في رسالة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه لن يُفعّل التعديل الخامس والعشرين، مضيفا: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا".

وانتقد بنس جهود الديمقراطيين للضغط عليه لتفعيل التعديل الخامس والعشرين، ووصف ذلك بأنه "مناورات سياسية".

وقال بنس إن "بموجب دستورنا، التعديل الخامس والعشرين ليس وسيلة للعقاب أو انتزاع المناصب بالقوة".

وأضاف أن "تفعيل التعديل الخامس والعشرين بهذه الطريقة سيشكل سابقة فظيعة".