حاكم دبي: نسير نحو الريادة بثبات والبناء لم ولن يتوقف

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها المخلصين قادرة على تسطير الإنجازات وخلق الفرص والتغلب على التحديات مهما بلغ مداها وتأثيرها.



وقال: «نسير بخطى ثابتة وراسخة نحو الريادة في جميع المجالات، والعمل والبناء لم ولن يتوقف يوماً على هذه الأرض الطيبة، لتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق سعادة الناس».

جاء ذلك خلال زيارة لخيمة الابتكار في المركز الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أطلق سموه برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه. وتعزيزاً لموقع حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، أطلق مشروعين ستنفذهما هيئة كهرباء ومياه دبي، وهما: «قمة دبي» و«شلالات حتا المستدامة».