شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن موراليس ثبتت إصابته بفيروس كورونا ويتلقى العلاج لمكافحة الأعراض.

وقال البيان "حالته مستقرة حاليا ويتلقى رعاية طبية" دون تقديم تفاصيل عن أعراضه.

وفي الأسبوع الماضي، شارك موراليس البالغ من العمر 61 عاما في اجتماعات مع مزارعين في كوتشابامبا في الجزء الأوسط من البلاد.

وسجلت بوليفيا 176761 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و9454 وفاة.