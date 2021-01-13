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الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يصاب بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أفاد بيان صدر عن مكتب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن موراليس ثبتت إصابته بفيروس ويتلقى العلاج لمكافحة الأعراض.

وقال البيان "حالته مستقرة حاليا ويتلقى رعاية طبية" دون تقديم تفاصيل عن أعراضه.

وفي الأسبوع الماضي، شارك موراليس البالغ من العمر 61 عاما في اجتماعات مع مزارعين في كوتشابامبا في الجزء الأوسط من البلاد.

وسجلت بوليفيا 176761 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و9454 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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