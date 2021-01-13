تفاصيل عودة الحركة بين مطاري القاهرة والدوحة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،عن تفاصيل عودة الحركة بين مطارى القاهرة والدوحة وذلك بعد قرار عودة الرحلات بين البلدين.

وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON" أن المزمع بداية تشغيل الرحلات من وإلى مطار الدوحة في الثامن عشر من يناير المقبل بواقع رحلتين يوميا صباحا ومساء بالاضافة إلى أربع رحلات أسبوعية من مطار برج العرب.

وتابع: خطط الخطوط القطرية أمر يخصهم يتخذوا فيه القرار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري وفقًا لحجم الركاب، مشيرا إلى أنه قبل قرار الإيقاف بين البلدين كان عدد الرحلات اليومية إلى قطر 3 رحلات.

جديرا بالذكر كانت الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة.

إلا أن قمة لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، أعادت العلاقات إلى مسار تصحيحي، ودعت إلى التوحد والحفاظ على مصالح المجلس، ولاحقاً أعلنت الدول الأربع رفع القيود عن الرحلات الجوية.