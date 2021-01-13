شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط المحددة بقانون الأحوال المدنية لتسجيل ساقطى قيد الميلاد أو الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الأحوال المدنية إجراءات وضوابط بشأن ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة، بشأم إعادة القيد، حيث تنص المادة 43، على أنه فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

ووفقا للمادة 44، يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

وتنص المادة 45، على أنه فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.