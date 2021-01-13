حدث ليلاً| 970 إصابة بكورونا ومجلس النواب الأمريكي يصوت لعزل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

55 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 423 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة حتى اليوم.

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عضو لجنة الفيروسات: أعداد الوفيات هي المؤشر الأهم في انتشار كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه رغم انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا أن نسبة أعداد الوفيات مازالت مرتفعة

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وزيرة الصناعة: انضمام السيارات الملاكي لمبادرة إحلال السيارات مقترح من الرئيس السيسي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات عندما تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت تستهدف السيارات الأجرة والميكروباصات، والسيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، بإحلالها وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لأنه أٌقل في مصاريف الصيانة والاستهلاك بنسبة 50 %، وتقليل الضغط على البنزين.

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رسمياً.. فوز أبو العينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي مجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فوز النائب أحمد سعدالدين والنائب محمد أبوالعينين، بمنصبي وكيلي مجلس النواب، في الانتخابات التي أجريت في الجلسة الافتتاحية للمجلس الثلاثاء.

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القوات المسلحة تعقم مجمع صالات ستاد القاهرة قبيل افتتاح مونديال اليد

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أن الإدارات التخصصية التابعة للقوات المسلحة، قامت بتطهير لمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي على هامش الاستعداد والتجهيز لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر.

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الإسكان تعلن أولوية التخصيص للمتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

منذ انتهاء التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" ويتساءل الحاجزين عن موقفهم من الحصول على شقة في المشروع خاصة وأن الوحدات المعلن عن توفيرها تبلغ 125 ألف وحدة بينما تقديم ما يقرب من 300 ألف حاجز.

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بأسعار الطيران والفنادق.. 5 طرق للحجز بمبادرة "شتي في مصر" بالمدن السياحية

تنطلق مبادرة "شتي في مصر" منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية نوفمبر المقبل، إلى المدن السياحية المصرية في 5 محافظات سياحية (جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية).

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مايك بنس لنانسي بيلوسي: تفعيل التعديل الخامس والعشرين ليس في مصلحة أمريكا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب لنانسي بيلوسي رئيس الكونجرس أنه: لايعتقد أن تفعيل التعديل الخامس والعشرين يصب في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية أو يتفق مع الدستور.

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قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في دير الزور والبوكمال

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في دير الزور والبوكمال.

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مجلس النواب الأمريكي يناقش قرار عزل ترامب

بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب الأمريكي لمناقشة مشروع قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي. وهو التعديل الذي يسمح بعزل ترامب، على خلفية اقتحام مقر الكابيتول في العاصمة واشنطن.

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قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي تؤيد عزل ترامب

أعلنت قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي، تأييدها لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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بطلب من بايدن.. استقالة رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا

استقال منصف السلاوي، رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لكورونا.

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