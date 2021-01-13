شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي بالصين سجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 12 يناير كانون الثاني، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من خمسة أشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 حالات بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.