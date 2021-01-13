إلغاء ديون السودان وجذب الاستثمارات.. أهداف مؤتمر باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت وزيرة المالية في السودان مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند، التحضير لمؤتمر باريس المزمع عقده بالعاصمة الفرنسية 17 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته الوزيرة هبة محمد علي، الثلاثاء، مع المبعوث الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي بالسودان ايمانويلا بلاتمان، وأمين صالح يسن وكيل التخطيط المكلف بالوزارة.



وأصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه، أن الاجتماع ناقش أجندة المؤتمر التي تهدف إلى إلغاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين.

وتابع أنه تم تحديد 4 قطاعات أساسية للعمل فيها وهي الزراعي والصناعي والطاقة والتعدين، بجانب قطاع البنيات الأساسية.

وأكدت الوزيرة أهمية المؤتمر للسودان، وأن الحكومة تعمل على تنمية وتطوير كل القطاعات خاصة قطاع البنيات الأساسية لما يمثله من أهمية ومحور في تنمية القطاعات الأخرى.

وأشادت الوزيرة السودانية بجهود الحكومة الفرنسية في دعم السودان.

بدوره، شدد المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند على ضرورة التنسيق لإنجاح هذا المؤتمر، مبدئيا تفاؤله لمستقبل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك شركات فرنسية عديدة ترغب في الاستثمار بالسودان.

اعتبارا من 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصبح قرار رفع السودان من القائمة الأمريكية لدعم الإرهاب ساريا، بحسب السفارة الأمريكية في الخرطوم.

والقرار لقي ترحيبا واسعا من مختلف أطياف الشعب السوداني، واعتبرته وزيرة المالية هبة محمد علي، خطوة كبيرة في مجال دفع عملية الاستثمار.