شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة سياسيا أولوية القيادة التنفيذية بالدولة.. اعرف تفاصيل تمثيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية على مدار الـ7 سنوات الماضية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة وإعلاء كرامته، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التى تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ومن بينها السعى لتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.

وعن تمكين المرأة، فقد حققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، ونرصد كيف تم ذلك على المستوى السياسي، وفقا ما أعلنته الحكومة مسبقا:

- زيادة عدد السيدات التى تولت منصب قيادى فى الحكومة بوصول عدد الوزيرات لـ8 بما يمثل 25% من إجمالى الحكومة.

- تقلد النساء المصريات منصب محافظ، وتولى 5 منصب نائب المحافظ.

- زيادة عدد القاضيات فى مصر لـ66 قاضية فى المحاكم الابتدائية لعام 2018.

- تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر.

- أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% بالبرلمان.

- الإلزام دستوريا بتمثيل المرأة بنسبة 25% فى المجالس المحلية.

- تمثيل المرأة بالبرلمان الجديد بواقع 143 سيدة منهن 14 بالتعيين

- تمثل للمرة الأولى بنسبة تصل لـ27% من البرلمان.