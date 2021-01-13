3 إجراءات لاستلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة (مواعيد وأرقام عمارات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إجراءات استلام المرحلة الجديدة من شقق "سكن مصر" بمنطقة أرص الجامعات، بواقع 2280.

وقال غنيم لمصراوي، إن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: " الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:​