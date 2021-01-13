اخبار العالم

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان‎

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان‎ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان

الأربعاء 13 يناير 2021

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن إلغاء جميع الرحلات التي فرضتها الوزارة هذا الأسبوع يشمل زيارة إلى تايوان كان من المزمع أن تقوم بها كيلي كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

 

وكان مقررا أن تزور كرافت تايوان من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ما دفع الصين للتحذير من أن واشنطن تلعب بالنار.

 

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن كل رحلات هذا الأسبوع أُلغيت بما في ذلك رحلة له إلى أوروبا، في إطار انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا