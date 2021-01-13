محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان

الأربعاء 13 يناير 2021

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن إلغاء جميع الرحلات التي فرضتها الوزارة هذا الأسبوع يشمل زيارة إلى تايوان كان من المزمع أن تقوم بها كيلي كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.



وكان مقررا أن تزور كرافت تايوان من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ما دفع الصين للتحذير من أن واشنطن تلعب بالنار.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن كل رحلات هذا الأسبوع أُلغيت بما في ذلك رحلة له إلى أوروبا، في إطار انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.