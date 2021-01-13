محمد الفلاح - وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين تطالب بالكشف عن المخفيين في سجون عدن

الأربعاء 13 يناير 2021

طالبت رابطة أمهات المختطفين، الحكومة اليمنية بالضغط على الجهات المعنية والمختصة من اجل الكشف عن جميع المخفيين قسراً في سجون المحافظة عدن.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها، الثلاثاء، أمام قصر المعاشيق، لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير المخفيين قسرا من قبل تشكيلات الحزام الأمني بعدن.

وقالت الرابطة في بيان لها، إن "تشكيلات الحزام الأمني بعدن أقدمت على اعتقال وإخفاء 39 مواطنا منذ أربع سنوات"، مطالبة الجهات المعنية "باستكمال الإجراءات القانونية لـ (39) معتقلاً تعسفاً في سجن بير أحمد، والذين لم يُرى أي خطوة لتحريك وضعهم على أرض الواقع".

ودعا البيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك لوضع ملف المخفيين قسراً في أولويات عملها والكشف عن مصير (39) مخفيا قسراً"، كما طالبها "بالضغط على الجهات المعنية والمختصة من اجل الكشف عن جميع المخفيين قسراً في سجون المحافظة عدن".

وناشدت رابطة الأمهات في بيانها كل المنظمات الحقوقية "مساندة مطالبها العادلة ورفع صوتها معها للمطالبة بإحالة مرتكبي الإخفاء القسري والتعذيب للقضاء، لمحاسبتهم والحد من الاعتداء على المدنيين باختطافهم واعتقالهم وإخفائهم دون حق قانوني".