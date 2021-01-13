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 نصف البلغاريين يرفضون تلقي لقاح كورونا

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الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع للرأي الثلاثاء أن نصف البلغاريين تقريبا يرفضون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال بأن نحو 46% من البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.

وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع عينة من 800 شخص.

وقال حوالي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة ، بينما أعرب 34% عن اعتقادهم أنها غير ضارة نسبيا. ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون.

وتلقى أكثرمن 14 ألف شخص التطعيمات بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9ر6 مليون نسمة، وفقا للبيانات الرسمية.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت بلغاريا نحو 200 ألف إصابة وأكثر من ثمانية آلاف وفاة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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