شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اشتراطات لقبول ذوى الإعاقة بمدارس التربية الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الهمم فى المجتمع بمختلف القطاعات، حيث تضمن حزمة من الحقوق المكتسبة التى تعد ترجمة لاهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة خلال السنوات الأخيرة بهم، وفيما يلى نستعرض اشتراطات القبول بمدارس التربية الخاصة.

تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها، وأماكن توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية، وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو إلى مدرسة دمج والعكس، وإجراءات التظلم، وتكون إجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة، وفقا لما يأتى:

1. يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل بها، تبعا لنوع الاعاقة)، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين فى الطلب اسم الطالب رباعيا، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسى المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة، والاستمارة رقم (2) صحة مدرسية.

2. تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلائم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقاً لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.

3. يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.

4. يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع بمدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.