شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختصاصات حددتها لائحة "النواب" للجنة الخطة والموازنة.. تشريعات الضرائب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جدول أعمال مجلس النواب فى أول أسبوع له بالفصل التشريعى الثانى، الخميس القادم الموافق 14 يناير، لإجراء انتخابات اللجان النوعية، والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

ونظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التى تُحال إليها من رئيس المجلس.

وتُعد لجنة الخطة والموازنة من أهم لجان المجلس، حيث اختصتها اللائحة بعدد من الأمور المهمة والحساسة، نستعرضها فيما يلى:

1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى

2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية

3- موازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

5- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية

6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية

7- غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية