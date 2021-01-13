شيشاوة.. المصادقة على إحداث نواة جامعية في الإقليم

جدة - عبدالحي حسين - صادق المجلس الإقليمي لشيشاوة، اليوم الثلاثاء، خلال دورة يناير العادية، على إحداث نواة جامعية في الإقليم تابعة لجامعة القاضي عياض.

وعرفت الدورة ذاتها، دراسة اتفاقية الشراكة والتعاون، التي تم توقيعها من طرف رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، والمصادقة عليها، وعلى اقتناء بقعة أرضية لإنجاح مشروع إحداث النواة الجامعية في الإقليم.

وسبق أن انعقد في مقر عمالة إقليم شيشاوة لقاء خصص لتدارس الآفاق المستقبلية لإحداث نواة جامعة في الإقليم، التي من المقرر أن يتم إحداثها على مساحة تقدر بأزيد من 20 هكتارا.

وخصص للمشروع المذكور 100 مليون درهم بشراكة بين مجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي، وجامعة القاضي عياض، والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.