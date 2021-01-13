شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يبدأ جلسة تفعيل مادة عزل ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة لتفعيل التعديل الـ 25 الذي يتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب إزاحته من السلطة.

وأعلن عدد من نواب الحزب الجمهوري تأييدهم لإجراءات عزل الرئيس، حيث قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء إنها ستصوت لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وتابع السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، لمساعديه أنه يعتقد أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.

من جانبه صرح الرئيس ترامب أمس الثلاثاء بأنه لا يشعر بأي قلق من التعديل الـ25 الذي يتيح لإدارته إزاحته من السلطة، وأن محاولات عزله ستؤدي إلى انقسامات خطيرة.