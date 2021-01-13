شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. كورونا ينقذ سجينين من الإعدام مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرجأ القضاء الأمريكي أمس الثلاثاء، تنفيذ حكمي إعدام كانا مقررين هذا الأسبوع في عهد الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أنه يجب تأجيل إعدام كوري جونسون وداستن هيجينز للسماح للسجينين بالتعافي بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وحكم القاضي بأن الاعتلال الرئوي للسجينين الناجم عن الإصابة بكورونا ربما يتسبب في إصابة هيجينز وجونسون بألم مبرح أثناء الإعدام بالحقنة المميتة.

وإذا لم يتم إلغاء قرار المحكمة من خلال استئناف محتمل لإدارة ترامب، فسيتم تأجيل عمليتي الإعدام إلى ما بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وسعت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام في الأسابيع التي سبقت تنصيب بايدن.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي عقوبة الإعدام وربما يوقف جميع عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.