شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام منفذ هجوم «جرش» الإرهابي بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الثلاثاء بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن 8 أشخاص بينهم 4 سياح في نوفمبر 2019 في مدينة جرش الأثرية شمال البلاد.

والإرهابي المحكوم هو مصطفى أبو رويس (24 عاما) أردني من أصل فلسطيني، من سكان مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في جرش الذي يأوي نحو عشرين ألف لاجئ، وطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وثلاثة سياح مكسيكيين وأخرى سويسرية، في المدينة الواقعة على بعد 51 كم شمال عمان، بهدف نصرة تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما ذكرت لائحة الاتهام.

وفيما اعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة، حكمت عليه المحكمة في جلسة عقدتها صباح الثلاثاء بالإعدام شنقا حتى الموت.

وكانت محكمة أمن الدولة قد وجهت له في 26 يناير من العام الماضي تهمة «الإرهاب».

وأفادت لائحة الاتهام حينها بأن أبو رويس الذي يعتقد بفكر تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان ينوي الالتحاق به وكان على تواصل مع أحد عناصره في سوريا الذي أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم.

وتابعت «على إثرها، عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي وثأرا لمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي»، الذي حصل في تلك الفترة.

وقبل تفشي وباء كوفيد 19، كانت جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، تجذب مئات الآلاف من السياح سنويا.