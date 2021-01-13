شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تربط بين إرهاب «الملالي» وتنظيم «القاعدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم واشنطن استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال المصدران: إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثمانية أيام فحسب للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن مزاعم بأن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم، على الرغم من بعض الشكوك داخل مجتمع الاستخبارات والكونغرس.

معلومات سرية

ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن، وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما: إنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بطهران في أغسطس.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في نوفمبر «أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أمريكيتين في أفريقيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران. ونفت إيران التقرير قائلة: إنه لا يوجد «إرهابيون» من القاعدة على أراضيها». وكانت إيران هدفا خلال فترة حكم إدارة ترامب، وسعى بومبيو إلى زيادة الضغط عليها في الأسابيع الأخيرة بمزيد من العقوبات والخطابات الساخنة.

عقوبات جديدة

واتهم بومبيو إيران بصلات مع القاعدة في الماضي لكنه لم يقدم أدلة ملموسة.

وقال بومبيو، الذي كان مدير وكالة المخابرات المركزية في أكتوبر 2017 «كانت هناك أوقات عمل فيها الإيرانيون إلى جانب القاعدة».

وتم دحض اتهامات سابقة من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بشأن صلات إيران بهجمات القاعدة في 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. لكن ظهرت تقارير على مدار سنوات عن اختباء عملاء القاعدة في إيران.

وقال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير سابق لديه معرفة مباشرة بالقضية: إن الإيرانيين لم يكونوا أبدا ودودين مع القاعدة قبل أو بعد هجمات 11 سبتمبر، وينبغي التعامل بحذر مع أي مزاعم بشأن التعاون الحالي. ويقول مسؤولون أمريكيون: إنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترامب عن منصبه.