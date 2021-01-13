شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب يكشف الخلافات ويشعل حربا بين الحريري وعون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكشف الفيديو المسرب للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، عمق الشرّخ الحاصل بين أهل السياسة في لبنان، ويؤكد أن الجولات والصولات لتأليف الحكومة برئاسة سعد الحريري ما هي إلا مسرحيّات فلكلورية على الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي.

فقول عون إن الحريري «يكذّب» فيما خص مشواره الطويل بتأليف الحكومة، ما هو إلا خير دليل على أن لا مساعي حقيقية لإنجاز التأليف في المدى المنظور. ووسط كل ذلك، أعلنت الحكومة اللبنانية الإقفال العام وحظر التجول من 14 الحالي ولغاية 25 فبراير مع الحدود البرية والجوية مفتوحة.

عون والحريري!

وفي التفاصيل، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقاء عون ودياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، والفيديو هذا جرى توزيعه على وسائل الإعلام من قبل دوائر القصر الجمهوري، وقد تبيّن أن الصوت لم يُحذف منه. وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب عون: «كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟»، فأجاب عون: «قال اعطاني ورقة..عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة (..) وراح ع تركيا»، في دلالة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري.

رد ومواقف

من جهته، رد الحريري على الفيديو مستشهداً بقول من سفر الحكمة من الكتاب المقدس: «إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ، لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حضر الإِثم».

إلى ذلك، أثار الفيديو المسرب، جدلا كبيرا ليعمق بذلك الخلاف بين الرئيسين عون وسعد الحريري، فاتهم أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، الرئيس عون بـ«الكذب»، وذلك بعد انتشار فيديو مسرب للأخير أنكر فيه تسلم ملف تشكيل الحكومة من الحريري. وقال في تغريدة: «تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس للكذب عنوان عون وجبران»، وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشأن تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.

تسريب معيب

بدوره، علق عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، قائلا إن «ما حكي أمس في الفيديو المسرب معيب سواءً كان متعمدا ام غير متعمد»، مشيراً إلى أن «الحريري يقوم بما يمليه عليه الدستور، وهناك 3 لاءات يستلزمها الموقف اليوم وضرورة إنقاذ البلد، هي أنه لن يكون هناك ثلث معطل في حكومة اختصاصيين نزيهين مهمتهم الإصلاح والإنقاذ، ولا استسلام لمشيئة التعطيل، التي يريد فريق العهد فرضها، ولا اعتذار».

انفجار المرفأ

وعلى خط تفجير بيروت، وبعد ستة أشهر تقريبا على كارثة انفجار مرفأ بيروت لا تزال جريمة العصر هذه يلفها الغموض إذ لم تستطع التحقيقات حتى الساعة من معرفة مَنْ يقف وراء استيراد هذه الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم وتخزينها لسنوات في مرفأ بيروت. كشفت معلومات أنه بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس، التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي، الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 عام 2014.