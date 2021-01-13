شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جديد يستهدف ميليشيات طهران بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي صباح أمس الثلاثاء. وأشار إلى أنه تبين أن الانفجارات نجمت عن تنفيذ طائرات حربية أربع غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقار ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما لم يذكر المرصد شيئا بشأن هوية الطائرات.

وكان المرصد السوري قد أشار أمس الأول إلى أن ثمانية انفجارات عنيفة دوت جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات المجهولة، التي يرجح أنه قصف لـ«التحالف الدولي».

وكان المرصد قد أفاد في 7 يناير، بأن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية، غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.