قبل تنصيب بايدن.. كيم يتعهد بتعزيز "نووي" بيونج يانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد زعيم كوريا الشمالية بتعزيز ترسانة بلادة النووية في خطوة ستؤدي لتصاعد التوتر مع أمريكا قبل أسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

وبحسب وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، قال كيم جونغ أون، في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم، إنه "في الوقت الذي نعزز فيه قوتنا في مجال الردع النووي، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا من أجل بناء أقوى جيش".



وأعلنت كوريا الشمالية، أنها ستعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونج يانج يوم الأحد لمناقشة ما تم طرحه خلال مؤتمر الحزب، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي وقت سابق وصف "كيم جونج أون" الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر"، وقال في رسالة قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إن على واشنطن التخلي عن سياساتها العدائية لتحسين العلاقات مع بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونج يانج، إن السياسة الأمريكية حيال بلاده لن تتغير بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض.

تأتي هذه التصريحات قبل نحو أسبوع من تولي جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة وفي وقت شهدت فيه العلاقات بين كيم والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطرابا.

وتوقفت المحادثات بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية عندما انهارت قمة "هانوي" بين ترامب وكيم.

ولم ينتج عن الاجتماع التاريخي الأول بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018 سوى تعهد غامض الصياغة بشأن نزع السلاح النووي، وكانت قمتهما الثانية في فيتنام بعد 8 أشهر تهدف إلى البناء على هذا التعهد، ولكنها انتهت دون اتفاق.