شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الثلاثاء)، أن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكداً أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة. وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشددا على أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في نوفمبر إن القيادي بالقاعدة أبو محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أمريكيتين في أفريقيا عام 1998 قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران. ونفت إيران التقرير، قائلة إنه لا يوجد «إرهابيون» من القاعدة على أراضيها.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من آب 2020.

وأضاف أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئا، وقال «وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركزجديد: إنه إيران».

وأكد أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، مشيرا إلى أنه «حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة».