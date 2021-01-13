شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشلت إندونيسيا، أمس الثلاثاء، الصندوقين الأسودين لطائرة البوينج التي تحطمت قبالة بحر جاوة في نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصاً، وجرى نقل الصندوق إلى ميناء جاكرتا، في وقت واصل فيه الآلاف من رجال الإنقاذ جمع الحطام وأشلاء الضحايا؛ للمساعدة في فهم أسباب الحادث.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي للصحفيين، إنه «تم العثور على مسجل بيانات الرحلة» (الصندوق الأسود)، ما يساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت الماضي.

وأرسلت السلطات نحو 3600 شخص؛ لانتشال أشلاء 62 ضحية كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وكذلك رفع قطع الطائرة. ووضعت مسبارات أيضاً في تصرف الغطاسين؛ للمساعدة في عمليات البحث.

وأظهرت الصور التي نشرتها البحرية غطاسين يسبحون بين الأنقاض، مع عشرات السفن في المنطقة، وطائرات هليكوبتر. وحددت السلطات منطقة مساحتها 90 متراً مربعاً كانت تصدر منها إشارات الصندوقين الأسودين اللذين يتضمنان تسجيلات المحادثات بين الطاقم وبرج المراقبة وبيانات الرحلة؛ وذلك في مياه عمقها نحو 23 متراً في منطقة «الألف جزيرة» ذات التيارات القوية.

وقال المتحدث باسم الإغاثة الإندونيسية، يوسف لطيف: إن الغطاسين «يتعين عليهم مواجهة الوحل، وانعدام الرؤية». نقلت الأشلاء إلى مستشفى؛ حيث يحاول المحققون التعرف إليها باستخدام عينات الحمض النووي المأخوذة من الأقارب.

وقال ايندا جوناوان بشأن فقدان شقيقه ديديك جوناردي الذي كان على متن الطائرة: «نحن غير مصدقين حتى الآن»، مضيفاً: «عائلتنا لا تزال تأمل في معجزة، وأن يكون على قيد الحياة».

وقالت الشرطة: إنها تعرفت إلى أول ضحية أمس الأول؛ بفضل بصمة إصبع إحدى يديه التي تم انتشالها، بحيث «نجح الفريق في التعرف إلى اكي بيسما أحد ضحايا الحادث»، وهو مضيف طيران.

وطلب من أقرباء الضحايا تقديم عينات من الحمض النووي؛ للمساعدة في عمليات التعرف إلى الجثث.

(وكالات)