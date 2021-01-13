شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يكثفون حملتهم لمساءلة ترامب.. وجمهوريون مع «توبيخه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه «سخيف للغاية»، وقال: إن «إجراءات الإقالة تثير الغضب؛ لكنه لا يريد العنف» كما عقد ترامب ونائبه مايك بنس للمرة الأولى اجتماعاً في البيت الأبيض هو الأول منذ اقتحام الكونجرس، الأربعاء الماضي، ما يعكس نية الرجلين تشكيل جبهة موحدة؛ لمواجهة الديمقراطيين الذين يطالبون برحيل الرئيس فوراً، في وقت تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق؛ لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفرض حالة الطوارئ؛ تحسباً لهجمات محتملة يعد لها أنصار ترامب يوم التنصيب.

وعكس اللقاء الذي جمع ترامب ونائبه بنس في البيت الأبيض، مساء الاثنين، نيتهما في تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الديمقراطيين الذين يطالبون برحيل الرئيس فوراً. وعملياً هذا يعني أن ترامب لا يعتزم الاستقالة قبل انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري، وأن بنس لا يعتزم من جهته تنحية الرئيس بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يجيز لنائب الرئيس بالاتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة تنحية الرئيس إذا ما ارتأوا أنّه «غير أهل لتحمل أعباء منصبه».

ووفقاً للمسؤول نفسه فإنّ ترامب وبنس «جدّدا تأكيد أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أمريكا أولاً) التي يدعمها 75 مليون أمريكي».

اتهام للمرة الثانية

ويعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما (اليوم الأربعاء) على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على قرار يدعو بنس، الجمهوري، إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور، وهو مادة لم يسبق استخدامها وتتيح لأغلبية أعضاء الحكومة عزل الرئيس إذا عجز عن أداء واجبات المنصب. وقال زعماء الديمقراطيين: إنه إذا لم يقدم ترامب استقالته، أو لم يتحرك بنس بحلول اليوم الأربعاء فإنهم سيطرحون إجراءات مساءلة الرئيس في مجلس النواب، بعد أسبوع واحد من أعمال الشغب التي أجبرت أعضاء الكونجرس على الاختباء لساعات وأودت بحياة خمسة بينهم ضابط بالشرطة.

توبيخ جمهوري

وقال النائب الجمهوري المعتدل توم ريد في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز»، إنه سيطرح مع زملاء له بمجلس النواب مشروع قرار، يوبخ ترامب بشأن هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس بدلاً من عملية مساءلة «متسرعة ومثيرة للانقسام». غير أن مصدراً مطلعاً نقل عن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قولها لزملائها الديمقراطيين في مؤتمر عبر الهاتف إن التوبيخ «سيكون تخلياً منا عن المسؤولية».

وطرح الديمقراطيون بمجلس النواب تشريعاً من مادة واحدة لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله بتهمة «التحريض على التمرد» وقالت بيلوسي: «تهديد الرئيس لأمريكا عاجل، وهكذا سيكون أيضاً تحركنا». وقد تستمر محاكمة المساءلة حتى بعد مغادرة ترامب منصبه. وعبر أعضاء من الديمقراطيين عن قلقهم من أن يعرقل عقد المحاكمة جدول أعمال بايدن، ما يبطئ التصديق على مرشحيه لشغل المناصب في الإدارة الجديدة ويصرف الانتباه عن أولويات تشريعية مثل حزمة إعانات جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

حالة الطوارئ

وإزاء مخاطر وقوع أعمال عنف وكذلك مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 375 ألف شخص في الولايات المتحدة، دعت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوزر أنصار بايدن إلى تفادي القدوم إلى العاصمة يوم تنصيب الرئيس الجديد.

ويتقاطر مئات آلاف الأمريكيين عادة إلى واشنطن كل أربع سنوات؛ لحضور تنصيب رئيس جديد. وقالت باوزر: «نطلب من الأمريكيين عدم القدوم إلى واشنطن لحفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين في 20 يناير وعوضاً عن ذلك، المشاركة عبر الإنترنت».

حفل التنصيب

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير في الكابيتول. وقالت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين: إن «أمريكا الموحدة» سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وفيما عبر فريق بايدن عن ثقته في القدرة على المحافظة على أمن الحفل، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مذكرة داخلية من أن متظاهرين موالين لترامب قد يحاولون الإخلال به. وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً بحسب شبكة «ايه بي سي» معلومات حول مجموعة تسعى «لاقتحام» مكاتب الحكومة في كل الولايات ال50 في يوم التنصيب. وأعلن البنتاجون أنه سمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني خلال مراسم تنصيب بايدن. وأوضح: إن هذه القوات ستجهز بمعدات وأسلحة مكافحة الشغب، غير أنه لم يسمح لها حتى الآن بحمل أسلحة في شوارع العاصمة الفيدرالية.(وكالات)