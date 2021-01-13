شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بماليزيا وخبراء «الصحة العالمية» في ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ملك ماليزيا حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، أمس الثلاثاء، للحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، في خطوة شجبتها المعارضة، باعتبارها محاولة من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين للإبقاء على السيطرة على زمام الأمور، وسط صراع على السلطة. وقال محيي الدين في كلمة بثها التلفزيون، إن البرلمان سيعلق نشاطه لفترة زمنية محددة، ولن تجرى الانتخابات خلال فترة الطوارئ التي قد تستمر حتى الأول من أغسطس/آب. وتعهد رئيس الوزراء بأن تجرى الانتخابات عندما يكون الوضع آمناً على نحو يتيح ذلك. وجاء إعلان حالة الطوارئ، التي تسمح لحكومة محيي الدين بطرح قوانين من دون موافقة البرلمان، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء حظر سفر على مستوى البلاد، وإجراءات عزل عام شامل لمدة 14 يوماً في العاصمة كوالالمبور وخمس ولايات. وقال القصر الملكي إن السلطان عبدالله ملك ماليزيا وافق على طلب محيي الدين إعلان الطوارئ نظراً إلى «الوضع الحرج» لتفشي الجائحة.

منشأ الوباء

وأعلنت الصين أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيصلون إلى مدينة ووهان الخميس، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي قبل الشروع في تحقيقهم في منشأ وباء «كوفيد-19»، وتتكون البعثة من 10 علماء (الدنمارك والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وروسيا وفيتنام وألمانيا والولايات المتحدة وقطر واليابان). وقال مايكل راين مدير الطوارئ الصحية في المنظمة «هذه هي الإجابات التي نسعى إليها، وليس الجناة أو المتهمين».

ترخيص أوروبي جديد

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قد تتخذ قراراً بشأنه في 29 يناير. وأفادت الوكالة التي تتخذ مقراً لها في أمستردام، في بيان أنها «تلقت طلباً للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد «كوفيد-19» الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق». وكانت الوكالة صادقت على لقاح فايزر/بايونتيك في 21 ديسمبر، ولقاح موديرنا في 6 يناير، ما حمل المفوضية الأوروبية على إعطاء الضوء الأخضر فوراً لتوزيعهما. ورحبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين بتقديم طلب ترخيص لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، ووصفته بأنه «خبر جيد». وكتبت في تغريدة على تويتر «ما إن يتلقى اللقاح رداً علمياً إيجابياً، سنعمل بأسرع ما يمكن للسماح باستخدامه في أوروبا».

أولوية الطواقم الطبية

من جانبها، بدأت شركة الخطوط الجوية الهندية في نقل جرعات من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» إلى مختلف أرجاء البلاد، استعداداً لتطعيم 1.3 مليار نسمة، في حملة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر في العالم. وتأمل السلطات في تطعيم 300 مليون مواطن من أكثر الفئات عرضة للإصابة خلال ما بين ستة وثمانية أشهر. ومن المقرر أن تبدأ الحملة يوم السبت. وأول من سيتلقى التطعيم نحو 30 مليوناً من العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة، يليهم نحو 270 مليوناً تزيد أعمارهم على 50 عاماً أو يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

(وكالات)