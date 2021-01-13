شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتربول» يعمّم النشرة الحمراء بحق مرتبطين بانفجار بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة نيترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت، في وقت طلب الرئيس اللبناني ميشال عون​ من ​وزير الخارجية​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال شربل وهبه، توجيه رسالة عاجلة إلى ​مجلس الأمن الدولي​ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لإدانة ما ترتكبه ​إسرائيل​ من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة ​لبنان​ وللقرار 1701، وذلك بعدما ازدادت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

فقد أصدر «الإنتربول» النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت (بوريس بروكوشيف) ولتاجر النيترات البرتغالي الجنسية أنطونيو مورا فييرا الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في عام 2014، وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبالتالي الطلب إلى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم، وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

من جهة أخرى، قدم الوزير وهبه عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناء لطلب عون، شكوى إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريس ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام والتي تعتبر خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات، ووضع حد لها فوراً حفاظاً على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة. وفي هذا السياق خرق الطيران الحربي الإسرائيلي​ حرمة السيادة اللبنانية أمس، وحلّق على علو متوسط فوق ​بيروت​ و​جبل لبنان​ وصولاً إلى ​المتن​ وكسروان. وكذلك، أقدمت دورية إسرائيلية عصر أمس على خطف راعي لبناني في محلة بسطرة في كفرشوبا الحدودية، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، فيما عمل ​الجيش اللبناني​ على متابعة الحادث مع قوات «​اليونيفيل​».

إلى جانب ذلك، دخل الملف الحكومي في المأزق من جديد وبات التصعيد سمته الأساسية بعدما تعرض لضربة قاضية، عندما سرّب حديث لعون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قبل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس الأول، يتهم فيه الحريري بالكذب، الأمر الذي استجر المزيد من التعليقات والسجالات بين تيار «المستقبل» والتيار «الوطني الحر»، خاصة مع رفع سقف المطالب لدى الطرفين ورفض التنازل أو البحث عن حل وسطي، في وقت ذكرت مصادر مواكبة أن عون ثابت على موقفه لجهة رفض تجاوز موقعه وصلاحيته وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وهو لن يوقّع أي مسودة حكومية خارجة على المعايير المطلوبة، واضعاً الكرة في ملعب الحريري ومنتظراً منه أن يطلب موعداً معه للتفاهم من جديد على مسودة حكومية، فيما الحريري هو الآخر باق على موقفه لجهة تأليف حكومة اختصاصيين غير حزبيين من دون أي ثلث ضامن لأي فريق، معتبراً أنه يعرض للعرقلة بهدف دفعه للاعتذار وهو ليس في هذا الوارد إطلاقاً، ما يؤشر أن التأزم بات يحكم العلاقة بينهما وباتت الوساطة أمراً ملحاً لجمعهما كما سبق ودعا البطريرك بشارة الراعي إلى مصالحة شخصية بينهما وتشكيل حكومة إنقاذ.