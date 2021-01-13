شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة فوق البنفسجية تسبب سرطاناً نادراً للعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف علماء من جامعة مانشستر، ومركز أبحاث السرطان البريطاني، أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب نوعاً نادراً من سرطان العين، من خلال تغيرات جينية في «ميلانين ملتحمة العين».

وأشار العلماء إلى أن العلاجات المستخدمة لسرطان الجلد يمكن أن تعالج هذا النوع من السرطان.

واستخدم البروفيسور ريتشارد ماريه من معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، «تسلسل الجينوم الكامل» لفحص التركيب الجيني للأورام الميلانية التي تتطور على الملتحمة، وهو الغشاء المتخصص الذي يغطي الجزء الأمامي من العين. ووجد العلماء أن تغيرات جينية مماثلة في عينات الأنسجة المأخوذة من مرضى سرطان الملتحمة، تشابه التغيرات الجينية التي تحدث في الورم الميلاني الجلدي.