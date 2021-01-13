شكرا لقرائتكم خبر عن وسائد ذكية لمراقبة الموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف موظفون من شركة «هيبو» الصينية للتكنولوجيا عالية التقنية، بمقاطعة تشجيانج، على وسائل التواصل الاجتماعي، الممارسات التي اعتبروها غير قانونية أو أخلاقية، بعد إهدائهم «وسائد مقاعد ذكية»، تبين لاحقاً أنها وسيلة لمراقبتهم سراً.

وقالت موظفة تدعى وانج: إنها وتسعة من زملائها تعرضوا للمراقبة عبر وسائد الكرسي الذكية التي منحتهم إياها الشركة، كهدية للحفاظ على صحتهم، وتتبع أنشطتهم الحيوية وتقديم النصائح الصحية، من خلال قياس معدل التنفس وضربات القلب ووضعية الجلوس وكيفية النهوض. إلى أن قابلت وانج أحد المديرين في قسم الموارد البشرية، الذي سألها عن سبب عدم وجودها على مكتبها من الساعة ال 10 صباحاً ولمدة نصف ساعة ؟، مشيراً إلى أن الإدارة سوف تخفض مكافأتها الشهرية، إذ استمر هذا السلوك. وتكرر الأمر مع آخرين.

وأضافت وانج: شعرنا وكأن هناك جهاز تتبع يراقب تحركاتنا، ويجمع بياناتنا ويسجل كلامنا أثناء ساعات العمل.

وأصدرت الشركة بياناً، تنفي فيه استخدام الوسائد الذكية للمراقبة.