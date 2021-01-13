شكرا لقرائتكم خبر عن «بوليمر طبي» من الخشب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء من جامعة باث البريطانية، «بوليمر طبي» مستداماً باستخدام «السيلوز» الموجود في الخشب، وهو مادة سكرية يمكن استخدامها في صناعة المواد الطبية، ومجالي الاستشعارات البيولوجية والكيميائية.

وقال د.أنطوان بوشارد، من جامعة الجمعية الملكية البريطانية: هذا الابتكار إنجاز طبي مستدام من الطبيعة، ومتعدد الاستخدامات، لأن خواصه الفيزيائية والكيميائية يمكن تعديلها بسهولة لصنع مادة بلورية أو أكثر واستخدامها في المطاط المرن، وهو ما يعتبر صعب التحقق باستخدام «البوليمرات» المشتقة من المواد الحيوية.

وأضاف: باستخدام هذا البوليمر يمكننا استهداف مجموعة متنوعة من القطاعات بطريقة أكثر استدامة. وسيكون الحل لجعل البلاستيك أكثر استدامة، إذ يعتمد البلاستيك في صناعاته على الوقود الأحفوري.