فريدة من نوعها.. سيارة تركي آل الشيخ تثير اهتمام السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة لمشاركته في افتتاح مقر شركة روتانا بحضور رجل الأعمال الوليد بن طلال وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأثارت الصورة، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره أثناء قيادته لسيارة "مرسيدس 280 SE" موديل 1971 الفريدة من نوعها والمعدلة عن طريق شركة "برابوس" التي تعتبر أكبر شركة عالمية لتعديل السيارات النادرة.

وقبل أيام، تحدى المستشار تركي آل الشيخ، متسابقي رالي داكار والذي يقام في السعودية حالياً، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يقود سيارة من نوع فورد موستانج .

ووجه آل الشيخ رسالة من خلال الفيديو إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يقول من خلاله إنه ليس جاهزاً للسباق في النسخة الحالية، مؤكداً بأنه سيكون على أتم الجهوزية في النسخة المقبلة.

ورغم أن سيارة فورد "موستانج" الأميركية من أشهر السيارات التي كانت مخصصة للسباقات في فترة الستينيات من القرن الماضي، إلا أن السيارة ""مرسيدس 280 SE" وإن بدت قديمة الطراز لكنها فارهة وفريدة من نوعها.

وانطلق داكار السعودية 2021 من محافظة جدة، بمشاركة 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة، ليقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و646 كم بطول وعرض صحراء السعودية، مروراً ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعُلا وينبع وصولاً إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى في 15 يناير الجاري، فيما تخلل السباق يوم لراحة السائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.

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