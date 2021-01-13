الأوقاف: تكليف الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم للوزارة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتكليف المهندس سمير محمد مصطفى الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

كما أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتجديد تعيين كل من : الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عاصم محمود قبيصي مهران وكيلا لمديرية أوقاف أسيوط مع استمرار تكليفه مديرًا للمديرية.

وأصدر قرارًا بتكليف الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.