الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها قد قامت بإلغاء زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان.

كما وقد أفاد متحدث باسم الوزارة إن إلغاء جميع الزيارات الذي فرضته الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع يشمل رحلة تايوان، التي كان من المقرر أن تقوم بها كيلي كرافت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وفي الإطار ذاته، أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم، أن كافة الرحلات التي كانت مقررة في الأسبوع الحالي أُلغيت.

وأوضح أن من بين هذه الرحلات، رحلة له كانت مقررة إلى أوروبا، مشيرا إلى أن عملية الإلغاء تأتي في سياق انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان من المزمع أن تقوم كرافت بزيارة إلى تايوان من الأربعاء وحتى الجمعة، وهو ما دفع الصين للتحذير من أن واشنطن تلعب بالنار.

وتوعدت بكين، في بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيام المقبلة.

وقالت في البيان: "نود تذكير الولايات المتحدة بأن من يلعب بالنار سيحرق نفسه. الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً لعملها الخاطئ".