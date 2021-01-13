زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الإندونيسية، أنه قد ضرب زلزال قوي، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة إيريان جايا في إندونيسيا.

كما وقد جاء وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

هذا وقد أوضح المركز أن "الزلزال وقع على عمق 10 كلم"، كما ولم ترد تقارير

عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي

يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

يذكر أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.