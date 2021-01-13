غارتان ضد داعش العراق

وذكرت الخلية في بيان صحفي: «بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك».
وأضافت، أن «الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بسبعة من قتلى العناصر الإرهابية، فضلاً عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار من مكان الضربة».
وأشارت إلى «تدمير مكان الضربة بالكامل، كما تم العثور على وكر للإرهابيين، يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية».
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