فتح الأجواء المصرية أمام قطر

جاء إعلان وزارة الطيران المدني المصري، بإعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من الثلاثاء، تفعيلا لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية ، ووصولا للأهداف السامية وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حيث نقلت وسائل إعلامية أنه سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدني في الدقيقة الأولى من 12 يناير.

وبمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها.

جدولة

ذكرت المصادر، أنه ستتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

وكشف رئيس شركة مصر للطيران، محمد رشدي زكريا، عن عقد اجتماع بين مسؤولي الشركة لتحديد موعد تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة.

مضيفا أنه سيتم خلال الاجتماع تحديد عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتحديد أيامها وخطة أسعار التذاكر بمرحلتي الذهاب والعودة، فضلا عن تحديد طرازات الطائرات التي ستعمل بين البلدين.

تعاون مشترك

أظهرت جهود مصالحة العلا تماسك وترابط الدول في مجلس التعاون، وسرعة استجابتهم للمصالحة المشتركة التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ففي وقت سابق استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية توجيه دعوة إلى نظيرتها القطرية لإرسال وفد إليها، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حول القضايا «المعلقة».