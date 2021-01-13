مصر تعيد فتح أجوائها أمام الطائرات القطرية

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر، أمس، رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية والسماح بعبورها الأجواء المصرية، بعد توقفها لمدة ناهزت 3 سنوات ونصف السنة. جاء ذلك في إطار توقيع مصر على «بيان العلا»، خلال القمة الخليجية الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية، في عبور الأجواء المصرية، مضيفة: «إنه يُسمح بناء على رفع الحظر الجوي، باستئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين القاهرة والدوحة».

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: «في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة، وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب».

وأوضح زكريا أنه سيتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين، وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل، والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

إلى ذلك، قالت مصادر مصرية: «إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وقطريين»، مشيرة إلى أن الدوحة ستستأنف عدداً من المشاريع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عددٍ من القضايا محل الخلاف.