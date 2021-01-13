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وفد سوداني إلى تشاد

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ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (الاتحاد)
توجه وفد سوداني رفيع المستوى إلى تشاد، برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر، يرافقه وزير الدفاع يس إبراهيم يس، ووزير الخارجية عمر قمر الدين. 
وذكر مجلس السيادة السوداني أن الزيارة تبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع، بما يخدم مصالح شعبي البلدين. 
يأتي ذلك فيما وصل إلى الخرطوم، أمس، وفد وساطة جنوب السودان برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت للشؤون الأمنية، وبدأ الوفد لقاءات مع المسؤولين السودانيين، تتركز حول ترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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