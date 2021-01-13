الاتفاق على الموازنة الجديدة في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

اتفق وفدا حكومة «الوفاق» والحكومة المؤقتة في ليبيا، على توحيد الصرف واعتماد موازنة 2021، وتشكيل لجنة مالية موحدة، كما تم الاتفاق على سداد الديون والمرتبات المتعثرة، وذلك خلال الاجتماع المالي الذي جمع بينهما.

وهدف الاجتماع، الذي عُقد في قاعة خليج سرت بمدينة البريقة، أمس، إلى توحيد السياسات الاقتصادية، ومنها موازنة الدولة والمقاصة المصرفية، برعاية اللجنة (5+5).

وشارك في الاجتماع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ومحافظ مركزي البيضاء علي الحبري، ووزير المالية بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، ووزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومندوب عن المصرف المركزي طرابلس.

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع بين وزير المالية بحكومة «الوفاق» فرج بومطاري ونظيره بالحكومة المؤقتة إمراجع غيث، لتوحيد الموازنة الوطنية لعام 2021.

وأكدت البعثة أن هذا التعاون الليبي-الليبي يعتبر مشجعاً وخطوة ضرورية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة، تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.

ولفتت البعثة إلى أن توحيد وترشيد الموازنة الوطنية يعتبر أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافاً، وهو ما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء.

وشددت البعثة، على أنه من المهم أن تتم صياغة الموازنة بطريقة تتسم بالشفافية، مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق متصل، استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماعه مع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج، أمس، جهود تسوية الأزمة الليبية.

وعلى الجانب الآخر، استمرت إمدادات السلاح التركية إلى مليشيات طرابلس، ونقل المرتزقة إلى غرب ليبيا، حيث وصلت، أمس، 3 طائرات شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية غربي ليبيا.