الحكومة الكويتية تقدم استقالتها رسمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - الكويت (الاتحاد)

قدم وزراء الحكومة الكويتية، أمس، استقالتهم رسمياً إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة: «إن رئيس مجلس الوزراء استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حيث رفع لسموه استقالة أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه».

وبحسب الوكالة، فإن هذا يأتي «في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية».

وعادة ما يرفع الوزراء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء في إجراء أولي يسبق تقديم استقالة الحكومة لأمير البلاد.

كما أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس، أن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.

وقال المزرم في تغريدة على «تويتر»: «إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة».

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في الخامس من يناير.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة. وأدى الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل المجلس.

وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قراراً أميرياً بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك بيومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وتمخضت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أوائل ديسمبر الماضي، عن خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52 في المئة من إجمالي تعداد الناخبين.

كما تمخضت عن حصول المعارضة على مقاعد أكبر من المجلس السابق، علماً أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

وتنافس 326 مرشحاً في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضواً.

والانتخابات البرلمانية الأخيرة هي الثامنة عشرة في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.