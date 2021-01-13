شكرا لقرائتكم خبر عن «إف.بي.آي» يفتح 160 قضية متعلقة باقتحام الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في واشنطن أمس الثلاثاء، أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام مثيري شغب يناصرون الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن دانتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، لوسائل الإعلام إن (إف.بي.آي) تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

وأوضح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين أنه‭‭ ‬‬صدرت بالفعل لوائح اتهام في 70 قضية ويتوقع أن يزيد العدد إلى المئات.