بوغبا يحلق باليونايتد في سماء البريميرليج

وتلاقى الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى حيث فاز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

كان التعادل السلبي قد سيطر على المباراة حتى الدقيقة 71 حيث استطاع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا تسجيل هدف فوز الضيوف.



جاء الهدف بعد تمريرة عرضية من راشفورد حيث وصلت الكرة إلى بوجبا على حدود منطقة الجزاء وسددها الفرنسي على الطائر لتسكن شباك أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

يُذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه ليفربول يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة عشر من البطولة في ملعب الأنفيلد.

