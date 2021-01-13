شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية: مجلس النواب قادر على تحقيق آمال الوطن والمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، على فوزهم بمناصب هيئة مكتب المجلس، حيث يكتمل بنيان المجلس.

وشدد فؤاد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس النواب انطلاقا من وحدة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

وأضاف المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، في كلمة له بمجلس النواب عقب اختيار رئيس المجلس والوكيلين: "بصفتى ممثل الحكومة الدائم أنقل للأعضاء مباركات رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات، متمنيين لسيادتكم التوفيق وسداد خطاكم".

وأشار إلى أن الدولة قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في وقت قصير بفضل الإرداة الحقيقية التى تمتلكها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تحرص على تثبيت دعائم دولة القانون.

وقال إن "مجلس النواب هو دار الشعب ومنبر الأمة في الدستور، أول السلطات وله أوسع الاختصاصات".

وتابع فؤاد:" القاعة اليوم شاهدة على تاريخ مشرف من الديمقراطية، وأتشرف بالتقدم بخالص التبريكات على ثقة الشعب المصري لتكونوا نوابه صائنين لحريتهم وقادرين على تحقيق مطالبهم".

وحرص فؤاد على توجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الوطنى فى إنقاذ البلاد وبناء الدولة المصرية وما يقوم به من دور مواصلا الليل بالنهار، كما وجه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة افتتاح الفصل التشريعى الثانى، مشيرًا إلى التناغم المستمر بين مجلس النواب والحكومة.

كما أعرب عن تقديره لهيئة مكتب المجلس السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ووكالة كل من النائبين السيد الشريف وسليمان وهدان، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه على يقين أن المجلس الجديد قادر على استكمال ما بدأه فيه لتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

كما وجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، ولاسيما إجراء الإنتخابات البرلمانية فى ظل تحدى أزمة فيروس كورونا.

وتابع: "أثمن الوعى الوطنى الذى حظى به المواطنين، الذين شاركوا فى الانتخابات وسط اجراءات احترازية مشددة".

كما ثمن فؤاد، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، فى إخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.