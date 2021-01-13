شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالوفد يهنئون حنفى جبالى برئاسة البرلمان: قامة قانونية تثرى الحياة النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، المستشار حنفي جبالي، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد 2021، متمنيًا لسيادته خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن، مهنًا ايضًا المستشار أحمد سعدالدين نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام مجلس النواب السابق، والنائب محمد أبوالعينين لانتخابهما في منصب وكيلي مجلس النواب.

وقال «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن تولي المستشار حنفي جبالي يعد سابقة تاريخية لم تحدث من قبل على مر تاريخ مصر النيابي، تربع رؤساء المحكمة الدستورية على رأس البرلمان بغرفتيه الأولى مجلس النواب، والثانية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن «جبالي» قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية بلا أي مجال للشك.

وأكد «الهضيبي»، أن نواب الأمة أمام مرحلة دقيقة من مراحل العمل الوطنى، يتطلع فيها المجتمع إلى مزيد من العمل المثمر وتحتاج الدولة إلى إدارة حكيمة في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى طبيعة خاصة في التعامل.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن غرفتين تشريعيتين يضمان مجموعة متكاملة الخبرات والكفاءات ، وذلك للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين ووضع السياسة العامة للدولة، بما يضمن في النهاية خروجها بشكل يليق بتاريخ الحياة النيابية المصرية التي تعد ضمن الأعرق والأقدم حول العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن غرفتى البرلمان سيضيفيان الكثير للحياة السياسية في مصر، من تنوع للآراء الذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، ومن ثم يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الآخر ويلعب دورا مهما في إثراء الحياة السياسية.

فيما وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الوفد، التهنئة للمستشار حنفي جبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب 2021، بأغلبية أصوات الأعضاء، مؤكدًا أنه قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطنى كبير ومشرف إبان حصار المحكمة الدستورية في عهد جماعة الاخوان الإرهابية ومقولته الشهيرة «القضاة لا يخشون إلا الله». وأضاف «محسب»، في بيان له أنه على يقين من قدرة المستشار حنفي جبالي، على تحمل المسؤولية الصعبة وقيادة البرلمان لتحقيق نجاحات ترضي وتلبي طموح الشعب المصري، وتواكب ايضًا الثورة النهضوية التي تحققها القيادة السياسية المُمثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلي أن تواجده علي منصب رئيسًا للبرلمان سيحقق طفرة تشريعية غير مسبوقة. وأكد «محسب»، أن البرلمان أمامه تحديات وقضايا مهمة عليه أن يعمل بكل جهده لوضع حلول لها والمرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة علي مختلف الاصعدة، مشيرًا إلي أن المجلس سيكون داعم لكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، وسيواصل جهود مجلس النواب المنقضي مدته وسيكون له دور قوى في دعم الإصلاح الاقتصادى ومساندة الدولة في كل الملفات. وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن البرلمان يسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حدث في مصر من خلال القوانين والتشريعات التي يتم سنها، والبناء عليه بإصلاحات هيكلية تحتاج لجهد كبير من جميع النواب خاصة المتخصصين، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

فيما قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم تاريخية حيث تشهد سابقة جديدة لأول مرة وهي ترأس السيدة فريدة الشوباشي، لها باعتبارها اكبر الاعضاء سنا.

وأشاد الشرقاوي، في بيان له، بالجهود التي بذلها المستشار محمود فوزى، الامين العام لمجلس النواب وكافة العاملين بالأمانة العامة بالمجلس على حسن تنظيم الجلسة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية سواء الالتزام بالكمامات وتوزيع الكحوليات على السادة النواب ومراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن الاعضاء الجديد على درجة كبيرة من الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل تحت القبة، وأكد أن مجلس النواب في عهده الجديد ستكون أجندته مبنية في الأساس على خدمة المواطن المصري ودعمه، وتلبية احتياجاته والعمل على توفير حياة كريمة له تضمن له ولأسرته مناخ جيد يُراعى فيه حقوق الإنسان ومبادئ الكرامة الإنسانية والعيش بسلام وأمان.

وتقدم عضو مجلس النواب، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، لفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، وكلا من النائبين محمد ابو العينين، والمستشار أحمد سعد، لفوزهما بمنصب وكالة المجلس، متمنيا لهم سداد خطواتهم نحو تحقيق أهداف العملية التشريعية في مصر والعمل لصالح تحقيق المنفعة العامة.