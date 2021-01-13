شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين بعد انتخابه وكيلا لمجلس النواب: مصلحة الشعب بوصلتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأن يُقدم أعضاء المجلس كل ما يملكونه من تضحيات لشعب مصر، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه صانع النهضة المصرية الحديثة الذى وهب حياته فداءً للوطن وبعث الأمل وحقق المعجزات فى وقت قصير، وبنى خطط طموحة وقفز بمصر قفزات كبرى ونقلها لمكانة كبيرة.

وأكد أبو العينين، فى كلمة له عقب انتخابه وكيلا للمجلس، أن التنوع الحزبى والتمثيل غير المسبوق للشباب والسيدات بمجلس النواب، إنما هو رسالة تؤكد على استقرار الدولة المصرية الحديثة، موجها التحية لكل من شارك فى صناعة هذا المشهد الحضارى.

ووجه أبو العينين حديثه لأعضاء المجلس، قائلا: "لقد طوقتم عنقى بشرف عظيم وثقة غالية بأن أكون وكيلاً لمجلسكم الموقر، لذا لكم الشكر والعرفان أنتم ضمير الأمة، وسنواصل العمل معا من أجل مصر لتحقيق طموحنا اللامحدود ونحن على يقين أن هذا المجلس بقاماته ونوابه سيكون على قلب رجل واحد وعلى قدر تحمل المسئولية بكل فخر واعتزاز، فبوصلتنا هى مصلحة الشعب".

وتابع قائلا: "سنقف بقوة سند ودعم لمؤسسات الدولة ووضع الأساس التشريعى لمصر المستقبل وسندعم جهود الدولة لمواجهة كل التحديات فنحن فى مرحلة فاصلة فى العالم تتغير خريطته السياسية والاقتصادية".

وأضاف أبو العينين: "لن نهادن وسنستغل كل دقيقة لإنجاز كل المهام لدعم الدولة وسنقف خلف الجيش والشرطة لحماية الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة، وسنواصل عملنا على الصعيد الدولى لنستكمل نجاح الساسة الخارجية الدولة لمواجهة مخططات قوى الشر، وسنتعاون مع مجلس الشيوخ من أجل قيادة سفينة التشريع وتقديم صور مشرفة لممارسة برلمانية معاصرة تعمل فى مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه الرئيس السيسى".