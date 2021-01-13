شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تقرر منع سيد على من الظهور على أى وسيلة إعلامية وتحيله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، القرار رقم 5 الذى يقضى بمنع الإعلامى سيد علي من الظهور على أى وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه، حيث إنه بفحص الشكوى ومشاهده الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامى فى مبادئه العامة مادة (٨) احترام الإعلامى لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن سيد على خالف الميثاق فى باب الواجبات فى المادة السابعة، والتى تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية والمواطنين كافة، كما خالف مدونة السلوك المهنى فى المادة التاسعة الالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض فى طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة .

وتابع :"هذا بالإضافة إلي أن المشكو في حقه قد انتهي تصريح مزاولة المهنة الخاص به في 14/9/2020 وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة ".