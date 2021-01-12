شبهة تحرش جنسي بطفل في طنجة.. الأب باكيا: ابني مرعوب وما حكاه لي دمرني- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أثار شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، غضبا واسعا بين سكان مدينة طنجة، بعدما وثق تعرض أحد الأطفال لما وصفوه بـ”التحرش الجنسي” من طرف رجل بالغ لم يتم التعرف عليه بعد.

وعبر والد الطفل، في تصريح لـ”اليوم 24″، عن تأثره وغضبه الشديد، بسبب الاعتداء الذي تعرض له ابنه، مؤكدا أن ابنه ذي الأربع سنوات، قد أصبح يعاني من أعراض نفسية بسبب الحادث.

وأشار المتحدث، إلى أن ابنه صرح له بما تعرض له، ما دفع الأب إلى طلب تسجيلات الكاميرا الخاصة بأحد جيرانه، والتي أظهرت جانبا من الحادثة، لكنها لم تبين بوضوح هوية الشخص المعتدي.