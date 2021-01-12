وكيل 23 لاعبا مغربيا عالقين بالامارات لـ “اليوم 24″: موقفي قانوني وهذه حقيقة ما وقع”

جدة - عبدالحي حسين - رد بلال كنون، الوكيل الذي تكلف بالتوسط لانتقال 23 لاعبا مغربيا الی الامارات، عن تساٶلات حول الوضعية التي يعيشها اللاعبون المغاربة بالبلد الخليجي.

وقال كنون لـ “اليوم 24″: أشرفت علی انتقال 23 لاعبا الی الامارات بهدف اجتياز اختبارات للالتحاق باحدی الفرق مقابل ما بين 15 و20 الف درهما لكل لاعب”.

وتابع قاٸلا “المصاريف تشمل تذكرة الطاٸرة والتأشيرة، فضلا عن رسوم الاشتراك في الأكاديمية، 400 أورو للفوج الأول و700 أورو للأفواج الموالية”.

واستطرد قاٸلا “لا أنكر أن الوجبات الغذاٸية لم تكن في المستوی وظروف الاقامة لم تكن متوفرة، كنت في اتصال داٸم مع اللاعبين، كنت حلقة الوصل بين رٸيس الأكايمية واللاعبين، هناك لاعب التحق بفريق الشارقة ووقع عقدا ومن لم يسعفهم الحظ يتوجب عليهم العودة مع قرب انتهاء التأشيرة، هذا أول تعامل لي مع الأكاديمية وسيكون الأخير”.

ويتواجد 23 لاعبا مغربيا في وضعية صعبة بالامارات، بعدما سافروا بهدف الالتحاق باحدی الأكاديميات املا في في احتراف كرة القدم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وقال مجموعة منهم، في تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24″: قدمنا الی الامارات لممارسة كرة القدم بعد تسديد مبالغ مالية تتراوح بين 10 الاف و20 الف درهما غير أننا تعرضنا للنصب والتنكر”.

وأضاف المتحدثون أنفسهم: نعيش ظروفا مأساوية في الغربة، لا وجود لأكاديمية وانما اقامة في الصحراء، نتناول بيضة ونصف وبعض الخبز في اليوم، نعاني من الجوع وسوء العيش”.

وتابعوا “طرقنا جميع الأبوابة لابجاد حل لمشكلتنا، نحن شباب من مختلف مدن المملكة، لا نريد شيٸا غير العودة الی المغرب بعدما مللنا ونفذ صبرنا من سوء الأوضاع واستغلالنا”.